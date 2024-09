Most már a kora reggeli órákban is elég nagy a forgalom a bevezető utakon, valamint a város többi részén is. Tart még a felújítás a Bertalan hídon, ahol mindkét irányban csak egy sáv használható, így a reggeli órákban torlódásra kell számítani. Munkálatok folynak a Jósika, a Zoltán és a Sóhordó utcákban is, ezért forgalomelterelésre és parkolási korlátozásra kell felkészülni. Az Attila utcában szintén csak egy sáv járható, ezért az áthaladás lassú. A Rókusi körút felújítása sem fejeződött még be; a kivitelező hétfőtől az esti órákban is dolgozik, hogy a trolibusz közlekedését napközben ne kelljen leállítani. A Csap utcán is félpályás útlezárás nehezíti a közlekedést a Szántó-Kovács János és Vadas Márton utca között. A MÁV szegedi fővonalán szeptember 7-től 29-ig, több ütemben és eltérő szakaszokon, pótlóbuszok járnak pályakarbantartás és a szegedi deltavágány építése miatt. Balesettel és trafipaxszal még nem találkoztunk ma reggel.

