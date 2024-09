A Jósika utcában az Attila utca és a Gogol utca közötti szakaszon, a Zoltán utca teljes hosszában, valamint a Sóhordó utcán a Szent István tér és a Teleki utca között forgalomterelésre és parkolási korlátozásokra kell számítani. Az itt zajló munkálatok miatt a Jósika utca egyirányú lett az Attila utca felől, míg a Zoltán utca a Rigó utcától a Kálvária sugárút felé haladható. Az érintett kereszteződések teljes lezárására is sor kerülhet, de ez várhatóan csak néhány órát vesz igénybe.

Az Attila utcában is csak egy sáv járható, ami lassú áthaladást eredményez. A Bertalan hídon továbbra is mindkét irányban csupán 1-1 forgalmi sávon lehet közlekedni, emiatt a Belvárosi hídon is jelentős forgalomtorlódások alakulhatnak ki.

A Rókusi körút felújítása is zajlik még, ami miatt a Makkosházi körúton útszűkületre és ennek következtében torlódásokra kell számítani. A Csap utcában szintén csak félpályás közlekedés lehetséges a Szántó Kovács János utca és a Vadas Márton utca között.

A Dankó Pista utca egyirányú lett a József Attila sugárút felől a Szilléri sugárút felé, továbbá a Bihari és a Róna utcák is egyirányúsítva lettek – üzente nekünk a Tempó Taxi munkatársa.