Egyenlőre még jól járhatóak az utak , a városban. A felújítási munkálatok miatt, a Bertalan hídon mindkét irányban 1-1 forgalmi sávra szűkült a közlekedés, emiatt a Belvárosi hídon is folyamatos tömött kocsisorokra lehet számítani. A Rókusi körúton is tartanak még a felújítási munkák , torlódásra számíthatunk itt is.A Csap utca is félpályán közlekedhető . A Dankó Pista utca a József Attila sgt felől egyirányú a Szilléri sgt irányába. Továbbá a Tarjáni városrészen több utcát is egyirányúsítottak , a Bihari utca, Róna utca , Hóbiárt Basa utca és a Kemes utca is. Az Attila utcában is egy sáv járható, csak lépésben lehet haladni. A Jósika és a Zoltán utcában forgalomterelésre és parkolási korlátozásra kell számítani. – tudtuk meg a Tempó Taxi munkatársaitól.