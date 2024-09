Élénk a forgalom a városban, sokan tartanak befelé a Dorozsmai, Algyői és Szőregi úton. A Bertalan híd felújítása miatt mindkét irányban csak egy-egy sáv járható, így a reggeli órákban torlódásra lehet számítani. A Belvárosi híd is erősen leterhelt.

Útfelújítások nehezítik a forgalmat a Zoltán, Sóhordó és Csap utcákban is. Az Attila utcában továbbra is csak egy sáv használható, ezért itt is fennakadások várhatóak. A Földmíves utcán megkezdték az útburkolat cseréjét, jelenleg a szegélykövek rakása zajlik.

A Rókusi körúton is jelentős a forgalom, a Csongrádi sugárúti kereszteződésnél minden irányban torlódás tapasztalható.

Balesetről és traffipaxról jelenleg nincs információnk.

Biztonságos közlekedést kíván a Tempó Taxi!