Erősödik a forgalom a bevezető utakon, a Dorozsmai, az Algyői és a Szőregi úton is sokan autóznak. A Bertalan hídon még tart a felújítás, mindkét irányban csak egy sáv használható, ezért a reggeli órákban torlódásra kell számítani. Munkálatok folynak a Jósika, a Zoltán és a Sóhordó utcában is, így forgalomelterelésre és parkolási korlátozásra kell készülni. Az Attila utcában is csak egy sáv járható, ezért lassú az áthaladás. A Rókusi körút felújítása sincs még kész, ezért lassabb haladásra lehet számítani. A Csap utcán is félpályás útlezárás nehezíti a közlekedést a Szántó-Kovács János és Vadas Márton utca között. Balesettel és traffipaxszal nem találkoztunk még ma reggel.

