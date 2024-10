Ön tudja? 35 perce

KRESZ-teszt: Ebben a szituációban sokan hibáznak, te átmennél a vizsgán?

Az áthaladási sorrendet kell most is megtippelni. A heti KRESZ-teszt egy kis csavart is tartalmaz.

Delmagyar.hu Delmagyar.hu

Minden héten egy újabb KRESZ-teszt feladvánnyal készülünk, mostani tesztünkben is egy olyan szituációt mutatunk be, amit sokan elhibáznak az elsőbbségadás során. KRESZ-teszt, jobbkéz-szabály

Fotó: ripost.hu KRESZ-teszt megoldás A fenti szituációban az áthaladási sorrendet kell megtippelni. Annyit segítünk, hogy nem csak a jobbkéz-szabályt kell figyelembe venni a kanyarodásnál. A pontos megoldást a kisalfold.hu cikkében, kattintás után lehet megtalálni. Sokan nap, mint nap felteszik a kérdést, mi az a jobbkéz-szabály. A közelmúltban több alkalommal foglalkoztunk már az egyenrangú kereszteződésekkel, legyen szó négyágúról, akár háromágúról. Terítékre kerültek a kanyarodó főutakra vonatkozó elsőbbségadási szabályok is.