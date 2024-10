Folyamatosan élénkül a forgalom a bevezető utakon , sugárutakon, körutakon és a hidakon is. Továbbra is tartanak a munkálatok az Attila, Sóhordó, Jósika, Földmíves, Zoltán, Pihenő és a Bakay Nándor utcában is. A Juhász Gyula utcába nem lehet behajtani a Sóhordó utca felől. Balesetről nincs tudomásunk.

A munkálatok miatt torlódás alakulhat ki.

Balesetmentes utat kíván a Tempó Taxi!