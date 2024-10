Nincs nagy forgalom, jól megközelíthető a város. Egyenlőre zavartalanul lehet haladni a körutakon és a sugárutakon is, és a hidak is jól járhatóak. Az Attila utcán megszüntették a félpályás útlezárást, még a burkolatjelek felfestése van hátra. Továbbra is tartanak a munkálatok a Sóhordó,Jósika,Földmíves,Zoltán, Pihenő és a Bakay Nándor utcában is. Balesetről nincs tudomásunk.

Balesetmentes utat kíván a Tempó Taxi!