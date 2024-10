Szegeden már a kora reggeli órákban is elég nagy a forgalom a bevezető utakon, sugárutakon és a körutakon is. A hidakon is lassan élénkül a forgalom. Torlódásra lehet számítani a felújítási területeken a Bertalan hídon, az Attila utcában, a Zoltán utcában, a Sóhordó utcában, a Jósika utcában, a Földmíves utcában és a Bakay Nándor utcába is. A Rókusi körúton már nincs fennakadás, utómunkálatokat végeznek –tudtuk meg a Tempó Taxi munkatársaitól.

Torlódásra lehet számítani Fotó: DM