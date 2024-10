A városszerte zajló felújítási munkálatok miatt folyamatosan nő a forgalom, különösen a hidakon és mindkét oldalon már most is jelentős az autók száma. A helyzetre való tekintettel továbbra is sebességkorlátozás, forgalomelterelés és parkolási tilalom van érvényben több utcában, köztük a Sóhordó, Jósika, Földmíves, Attila, Zoltán, Pihenő és Bakay Nándor utcákban.

Balesetről egyelőre nem érkezett információ, de az autósoknak érdemes elővigyázatosnak lenniük. A korlátozások és lezárások miatt javasolt alternatív útvonalakat választani, hogy elkerüljék a torlódásokat. A Tempó Taxi kollégái mindenkinek balesetmentes és biztonságos utat kívánnak!