Jelentősen megnövekedett a forgalom a városba vezető utakon, különösen a Szőregi úton, ahol szinte csak lépésben lehet haladni. Újszeged irányából az autósoknak legalább kétszeres menetidővel kell számolniuk, mivel a Bertalan hídon továbbra is csak egy-egy sáv járható, ami a Belvárosi hídon is torlódásokat okoz. Sűrű kocsisorok alakultak ki a Sándorfalvi, a Dorozsmai és a Bajai úton is.

A Bakay Nándor utcában a Huszár és a Fűrész utca között útlezárások, forgalomterelések, valamint parkolási korlátozások nehezítik a közlekedést. A város több pontján felújítási munkálatok zajlanak: a Jósika, Zoltán és Sóhordó utcákban, valamint a Földmíves utcában, ahol útburkolat- és útszegélycsere folyik. Petőfitelepen a Csap utcát lezárták a Lőwy Sándor utca és a Fő tér közötti szakaszon.

