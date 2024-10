A város forgalma folyamatosan erősödik. A Bertalan hídon továbbra is csak egy-egy sáv járható, ami miatt a Belvárosi hídon is megnövekedett a forgalom. A Bakay Nándor utcában a Huszár és a Fűrész utca között útlezárásra, forgalomterelésre és parkolási korlátozásokra kell számítani. Felújítási munkálatok folytatódnak a Jósika, Zoltán és Sóhordó utcákban is. A Földmíves utcában útburkolat- és útszegélycsere zajlik. Petőfitelepen a Csap utca le van zárva a Lőwy Sándor utca és a Fő tér közötti szakaszon. Balesetről nincs információ.

Az esős időjárás miatt fokozott óvatossággal közlekedjenek!

Balesetmentes, jó utat kívánnak a Tempó Taxi kollégái!