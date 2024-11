Egyre sűrűbb a forgalom a városban és a bevezető utakon. Újszeged irányából már most is megnövekedett menetidővel kell számolni. Torlódik a kocsisor mindkét hídon, illetve az odavezető utcákban. A Bertalan hídon még mindig 1-1 sávra szűkül a közlekedés, mint ahogy nem készült még el a Sóhordó, a Pihenő, a Zoltán u. sem. Városon kívül gyakoriak a ködfoltok, valamint már előfordulhatnak csúszós útszakaszok is, fokozott körültekintéssl vezessenek!

Baleset nem nehezíti a közlekedést – tudtuk meg a Tempó Taxi munkatársaitól.

Hosszabb menetidővel kell számolni a munkálatok miatt Fotó: DM