Már a kora reggeli órákban is nehéz az áthaladás mindkét hídon. Nagy a forgalom a Mars tér és a Híd utca környékén is. Az Etelka soron az Erdő utcától a Felső Tisza Partig tartó szakaszon felmarták az útburkolatot,itt lassabb haladásra lehet számítani. Továbbra is tartanak a felújítások , a Jósika, Sóhordó, a Pihenő, és a Zoltán utca sem. A Boros József utcából az Árkád felőli részen nem lehet balra fordulni a Cédrus Liget felé. A Csongrádi sgt és Avar utca sarkán is tart még a csatornafedél javítása. Sebességmérésről és balesetről nincs tudomásunk.

Élénk a forgalom Szegeden.

