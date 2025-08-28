1 órája
Fesztiválra hangolva: így változik a tömegközlekedés a SZIN idejére
Idén a Szegedi Ifjúsági Napok alatt nemcsak a programok pörögnek majd, hanem a város közlekedése is. A tömegközlekedés a SZIN idejére különleges módon alkalmazkodik a fesztiválozókhoz, így senkinek sem kell volán mögé ülnie.
Némiképp megváltozik a tömegközlekedés a SZIN idejére. A szegedi önkormányzat döntése értelmében azok, akik SZIN-es bérlettel rendelkeznek, és mellé váltanak egy 72 órás időalapú jegyet, korlátlanul utazhatnak a szegedi járatokon 2025. augusztus 26. és 31. között.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fesztiválozók a 72 órás jegyük és a karszalagjuk együttes felmutatásával bármelyik helyi járatra felszállhatnak, korlátlanul juthatnak el a város bármely pontjára. Fontos, hogy a jegyet érvényesíteni kell a fedélzeti automatán vagy QR-kóddal, kivéve, ha a fesztiválozó közvetlenül a buszon, a fedélzeti automatából váltja ki a jegyet - ezek a jegyek ugyanis már érvényesítettek.
Így változik a tömegközlekedés a SZIN idejére
A SZIN ideje alatt a közlekedési társaság sűríti járatait az 5-ös trolibusz vonalán.
- Augusztus 28–31. között (csütörtöktől vasárnapig),
- Körtöltés utcából: 00:40, 01:40, 02:40,
- Újszeged, Gyermekkórháztól: 01:00, 02:00, 03:00.
Az Újszegedről induló járatok a Széchenyi téren csatlakoznak az 1-es vasútvillamos éjszakai TramTrain járataihoz, így a fesztiválozók még a hajnali órákban is hazajuthatnak.
Az SZKT (Szegedi Közlekedési Társaság) weboldalán kiemelte, hogy a karszalag önmagában nem jogosít fel az ingyenes utazásra, minden esetben szükséges mellé a 72 órás jegy is. A 91E, 92E és 93E éjszakai járatokra a kedvezmény nem érvényes. Valamint a fesztiválhoz kapcsolódó plusz éjszakai járatok normál díjszabás mellett vehetők igénybe.
