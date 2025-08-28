augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

34°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

25 perce

Fesztiválra hangolva: így változik a tömegközlekedés a SZIN idejére

Címkék#szkt#tömegközlekedés#Szeged#SZIN

Idén a Szegedi Ifjúsági Napok alatt nemcsak a programok pörögnek majd, hanem a város közlekedése is. A tömegközlekedés a SZIN idejére különleges módon alkalmazkodik a fesztiválozókhoz, így senkinek sem kell volán mögé ülnie.

Munkatársunktól

Némiképp megváltozik a tömegközlekedés a SZIN idejére. A szegedi önkormányzat döntése értelmében azok, akik SZIN-es bérlettel rendelkeznek, és mellé váltanak egy 72 órás időalapú jegyet, korlátlanul utazhatnak a szegedi járatokon 2025. augusztus 26. és 31. között. 

Így változik a tömegközlekedés a SZIN idejére.
A tömegközlekedés a SZIN idejére a fesztiválozókhoz igazodik. Fotó: archív

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fesztiválozók a 72 órás jegyük és a karszalagjuk együttes felmutatásával bármelyik helyi járatra felszállhatnak, korlátlanul juthatnak el a város bármely pontjára. Fontos, hogy a jegyet érvényesíteni kell a fedélzeti automatán vagy QR-kóddal, kivéve, ha a fesztiválozó közvetlenül a buszon, a fedélzeti automatából váltja ki a jegyet - ezek a jegyek ugyanis már érvényesítettek.

Így változik a tömegközlekedés a SZIN idejére

A SZIN ideje alatt a közlekedési társaság sűríti járatait az 5-ös trolibusz vonalán. 

  • Augusztus 28–31. között (csütörtöktől vasárnapig),
  • Körtöltés utcából: 00:40, 01:40, 02:40,
  • Újszeged, Gyermekkórháztól: 01:00, 02:00, 03:00.

Az Újszegedről induló járatok a Széchenyi téren csatlakoznak az 1-es vasútvillamos éjszakai TramTrain járataihoz, így a fesztiválozók még a hajnali órákban is hazajuthatnak. 

Az SZKT (Szegedi Közlekedési Társaság) weboldalán kiemelte, hogy a karszalag önmagában nem jogosít fel az ingyenes utazásra, minden esetben szükséges mellé a 72 órás jegy is. A 91E, 92E és 93E éjszakai járatokra a kedvezmény nem érvényes. Valamint a fesztiválhoz kapcsolódó plusz éjszakai járatok normál díjszabás mellett vehetők igénybe.

 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu