Fesztiválra hangolva: így változik a tömegközlekedés a SZIN idejére

Némiképp megváltozik a tömegközlekedés a SZIN idejére. A szegedi önkormányzat döntése értelmében azok, akik SZIN-es bérlettel rendelkeznek, és mellé váltanak egy 72 órás időalapú jegyet, korlátlanul utazhatnak a szegedi járatokon 2025. augusztus 26. és 31. között.

A tömegközlekedés a SZIN idejére a fesztiválozókhoz igazodik. Fotó: archív

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fesztiválozók a 72 órás jegyük és a karszalagjuk együttes felmutatásával bármelyik helyi járatra felszállhatnak, korlátlanul juthatnak el a város bármely pontjára. Fontos, hogy a jegyet érvényesíteni kell a fedélzeti automatán vagy QR-kóddal, kivéve, ha a fesztiválozó közvetlenül a buszon, a fedélzeti automatából váltja ki a jegyet - ezek a jegyek ugyanis már érvényesítettek.

Így változik a tömegközlekedés a SZIN idejére

A SZIN ideje alatt a közlekedési társaság sűríti járatait az 5-ös trolibusz vonalán.

Augusztus 28–31. között (csütörtöktől vasárnapig),

Körtöltés utcából: 00:40, 01:40, 02:40,

Újszeged, Gyermekkórháztól: 01:00, 02:00, 03:00.

Az Újszegedről induló járatok a Széchenyi téren csatlakoznak az 1-es vasútvillamos éjszakai TramTrain járataihoz, így a fesztiválozók még a hajnali órákban is hazajuthatnak.

Az SZKT (Szegedi Közlekedési Társaság) weboldalán kiemelte, hogy a karszalag önmagában nem jogosít fel az ingyenes utazásra, minden esetben szükséges mellé a 72 órás jegy is. A 91E, 92E és 93E éjszakai járatokra a kedvezmény nem érvényes. Valamint a fesztiválhoz kapcsolódó plusz éjszakai járatok normál díjszabás mellett vehetők igénybe.