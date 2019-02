ÚtON: a belvárosban csak a szokásos

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

- Újszeged forgalma nem olyan vészes, de a külső körutakon erősebb, és a nagykörút is végig van autóval. A belváros délutáni szokás szerint tele van, csakúgy a kivezető utak is, kiemelve a Dorozsmai utat, ahol isrengeteg most az autó.A Bakay Nándor utca baleset miatt teljes szélességében le van zárva a Huszár és Boros József utca közti szakaszon - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.