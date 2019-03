ÚtON: a hidak jól járhatóak, mindenhol máshol torlódik a város

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Több helyen is dugó nehezíti a közlekedést városszerte. A Vásárhelyi Pál utcában, a Bakay Nándor és a Kossuth Lajos között lépésben lehet csak haladni, a körforgalomnál minden irányból hosszú kocsisorok vannak. A Kossuth Lajoson is mindkét irányban tele vannak a sávok . Belvárosban is türelem kell a közlekedéshez. Az Oskola utca, Zrinyi utca, Somogyi utca, Dugonics tér, Hősök környéke és a Boldogasszony sgt is tele van. A József Attila végén az építkezés miatt komoly torlódás van, a Budapesti körúton is araszolnak a járművek. Hidak jelenleg jól járhatóak.Újszegedi részen a belvárosi híd előtt hosszú sorok vannak, a hídonlépésben halad a forgalom. A Bertalan híd is tele van, valamint aRómai körúton is lámpától- lámpáig ér a sor. A Felső Tisza parton is ahíd alatt van a sor vége, valamint a rakparton is hosszú kocsisor halada klinikák felé araszolva. A Hősök kapujánál minden irányból dugó van,de ez a helyzet a Dugonics térnél is. Mars térnél is sokan vannak, deKossuth Lajoson sincs hiány a járművekben. A József Attilán is befelélépésben halad a forgalom, Csillag tér környékén is minden iránybólsokan vannak. Kálvária sugárúton is a befelé jövök vannak többen, de aSzabadkai úton sem lehet száguldani itt sokan tartanak a belváros irányába .