ÚtON: Araszolgatás a lefagyott városban, nem működnek a jelzőlámpák a Temesvári körúton, és megvolt az első baleset is

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Baleset történt Szegeden a Tigris utca 2. előtt. Torlódásra figyelmeztetnek a rendőrök.A sugárutak özül szokás szerint a József Attila és a Kossuth Lajos sgt a legforgalmasabb, de vannak bőven a Csongrádin is. Budapesti örút, Csillag tér már akadozik, szinte minden ágában sorok alakulnak. A Felső Tisza-part teljes hosszában tele van, a rakpart felőli részén gyarapodik a sor a lámpánál. A nagykörúton viszonylag jól lehet menni, itt is leginkább a Római, Brüsszeli szakasz ami problémásabb, illetve még a Londoni és a Moszkvai. A kiskörúton a Dugonics téri rész van belassulva, de nagy a mozgás a kliniká örül is. Újszeged hozza a reggeli formáját, a Makai út dugig van, a hídfeljáró is tele vannak járművel, leginkább a Szeged felé tartóknak kell araszolgatniuk. A Temesvári örúton a híd lábánál nem mű ödnek a lámpá .