ÚtON: árokba borult egy autó Algyőnél

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.B

Árokba csúszott és a tetejére borult egy személyautó Algyő külterületén, az M43-as autópálya közelében. Az esethez a szegedi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet.Ma reggel is sok jármű van az utakon. A bevezető utakon főleg az Algyői úton, a Szőregi úton, a Kossuth Lajos sugárúton már kígyóznak a sorok. A Belvárosi híd előtt is minden irányból várakozni kell , de a Bertalan híd is kezd megtelni, valamint a Bérkert utca felől sokan várnak a feljutásra. A Hősök kapuja környéke, illetve a Dugonics tér környéke is hozza a szokásos reggeli dugókat. Sajnos az Irinyi utca lezárása miatt még mindig hatalmas a dugó a Csillag tér környékén, a Petőfitelep felől érkezőknek kb 20 percre kell készülni mire átjutnak. A Nagykörút jó járható, a Mars térnél van egy kis lassulás, de nem vészes - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.