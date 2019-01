ÚtON: Árokba borult egy autó Fábiánsebestyénnél, jeges, havas, csúszós mellékutak Szegeden

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Lesodródott az úttestről és az út menti árokba borult egy gépkocsi szerda reggel Csongrád megyében, a Fábiánsebestyén és Gádoros közötti úton -A balesethez a szentesi hivatásos és a fábiánsebestyéni önkéntes tűzoltók érkeztek ki, akik áramtalanították a járművet és megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. Elsődleges információink szerint a balesetben senki nem sérült meg.A fő utakat leszórták, ezeken viszonylag jól lehet közlekedni, igaz, latyakosak és nagy tócsák vannak. A kisebb rendű utak viszont jegesek, havasak, csúsznak. Sokan vannak a Szőregi úton, a befelé jövök araszolnak. A Népkert soron, Székely soron, Bérkert utcán hosszú kocsisorok vannak, a belvárosi hídon lépésben halad a forgalom. A körutak is tele vannak, a lámpáknál sorok alakultak ki. A Csillag tér környéke minden irányból megtelt, szépen lassan halad a forgalom. A Boldogasszonyon is végtelen a kocsisor, valamint a Dugonics tér, Hősök kapuja környéke is tele van. A József Attilán is a befelé jövök sora a hosszabb, de ez a helyzet a Szabadkai úton is. A Kossuth Lajos sugárúton mindkét irányban araszolás van. A Mars tér környéke is hozza a reggeli formáját, vagyis minden sáv tele van - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.Baleset történt Hódmezővásárhelynél, a 4415-ös úton, a 10. kilométerszelvényben. A rendőrök torlódásra figyelmeztetnek, lassú haladás lehetséges.