ÚtON: árokba hajtott egy autó Derekegyházánál, egy ember megsérült - fotók

Csanádi utca sarkán a temesvári felől koccanás van, most helyszínelnek se ki se be nem lehet kanyarodni . A Szőregi úton egészen Szőregig ér a befelé jövők sora. Sokan vannak a Temesvári krt. Derkovits fasoron, Fő fasoron valamint a Bérkert utcában is . Hidak előtt az újszegedi részen hosszú sorok alakultak ki illetve a belvárosi hídon lépésben halad a forgalom. Csillag tér környéke is kezd megtelni, Felső Tisza parton

végig ér a sor, viszont a rakparton jól lehet haladni. Mars tér környéke tragédia, rengeteg gyalogos és jármű! Sokan vannak a Hősök környékén, Boldogasszonyon az iskola előtt van egy kisebb torlódás. Dugonics tér környéke is minden irányból tele van. Kossuth Lajoson mindkét irányban sokan vannak , József Attilán a befelé jövő oldal van jobban tele.

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

A Boldogasszonyon a villamoson rosszul lett valaki, ott a mentő, ezért állnak a villamosok és a mentő miatt kifelé a sugárúton nem lehet menni.Árokba hajtott egy személygépkocsi a 4405-ös út 3-as kilométerénél, Derekegyház térségében. A balesethez a szentesi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítják a járművet. Az elsődleges információk szerint az eset során egy ember megsérült, ezért őt a mentők kórházba szállítják. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani.