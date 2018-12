ÚtON: aszfaltoznak a Vörösmarty utcában, városszerte élén a forgalom

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

A Vörösmarty utcában a bíróság mellett aszfaltoznak, kerülni kell, és ugyanez a helyzet az Ortutay utca elején is. Városszerte élénk a forgalom, nagyobb dugót a Londoni körúton láttunk, illetve a Budapesti körúton a csillag téri körforgalom előtt.Baleset történt a Hont Ferenc utca 14 előtt: két autó ütközött. A helyszínen nincs sem torlódás, sem útlezárás.Baleset történt Hódmezővásárhelyen, a Jókai utca 55 előtt. A helyszíni szemle időtartama várhatóan egy óra, félpályás útzárra számítsanak az arra közlekedők.Baleset történt a Londoni körút 22 előtt, torlódás, útlezárás nincs a helyszínen. A Rádió Taxi Három munkatársa tudósította portálunkat: két autó ütközött, zajlik a helyszínelés. Mentőautó is érkezett a baleset helyszínére.Kigyulladt egy kamion kedd reggel a Szeged külvárosában húzódó Dorozsmai úton -. A tűzhöz a megyeszékhely hivatásos tűzoltói érkeztek ki, akik egy vízsugárral oltották el a lángokat, majd megkezdték a jármű visszahűtését és átvizsgálását. Elsődleges információink szerint az eset során senki nem sérült meg.A Rókusi, Makkosházi, Budapesti örút tele vannak, a nagykörút minden szakaszán sok az autó, de folyamatosan lehet haladni. Elég sűrű már a Tisza Lajos örút forgalma is, illetve a Felső Tisza-part ugyancsak teljes hosszában el van látva. Alsóvároson a Sárkány, a Földmíves, a Szent Ferenc utcában vannak sokan, a belvárosban pedig minden utcában lehet látni kisebb-nagyobb torlódást. A Liliom 13 előtt félpályás útzárat kell kerülgetni. A Makai úton rengeteg autó tart a város felé, Thö öly, Taná , Bérkert utca és a hídra vezető utcá mindegyike be van már lassulva.Baleset történt a Csongrádi sugárút 96. előtt, forgalmi torlódásra kell számítani. A rendőrség kéri a sofőröket, hogy a helyszínen fokozott figyelemmel közlekedjenek!