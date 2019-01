ÚtON: baleset a 47-esen, árokba borult az egyik autó Algyő és Vásárhely között, lecsúszott a 20-as busz kereke - fotók

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Kilazult a 20-as busz kereke reggel a József Attila sugárúton, a Kecskeméti utcánál. A buszért egy tréler jöttés pótlóbuszt küldött a Dakk. A mentés idejére jókora dugó alakult ki a városba tartó oldalon.- Összeütközött egy személygépkocsi és egy kisteherautó a 47-es főút Algyő és Hódmezővásárhely közötti szakaszán, Algyő közelében. Az egyik jármű az árokba sodródott, a másik az úttesten van. Az első hírek szerint senki sem sérült meg a balesetben, amelynél a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az egység áramtalanította a személyautót. Az érintett útszakaszon Szeged irányában egy sávon, lassan halad a forgalom.A Csillag téri körforgalom, a Víztorony tér ésa Római körút jócskán tele vannak. A Felső Tisza-part - Etelka sor sarka, illetve a másik vége, az IH Rendezvényközpont szintén jól be van sűrűsödve, és alakul a Tisza Lajos körút is, főleg a Dugonics tér magasságában. Itt a sugárutak elején is vannak bőven, és most már be van lassulva a Boldogasszony sugárút, valamint a belvárosi utcák is. Újszegeden a Makai, Szőregi út ontja befele az autókat, egyre többen vannak a Thököly és Bérkert utcán, valamint a Temesvári körúton. Mindkét hídon lassan lehet haladni, a Népkert soron, Székely soron, Vedres utcán araszolgatni kell. Egyébkénta főutak biztonsággal járhatóak, a mellékutcákban viszont érdemes óvatosabban vezetni - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.