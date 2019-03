ÚtON: Baleset a 47-esen, félpályás útzár Székkutasnál

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi és Csongrád megyei utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Baleset történt Székkutasnál a 47-es úton, a 180. kilométerszelvényben. Félpályás útzár mellett lassú haladás lehetséges.A Dugonics tér, Oskola utca, Somogyi utca, Boldogasszony már kezd bedugulni. Nagykörúton, külső körúton, sugárutakon sűrű a forgalom, de azért folyamatos a haladás. A hidakon is jól lehet haladni mindkét irányban. Szőregi úton, illetve a József Attila végén már eléggé sokan vannak itt pici torlódásra kell készülni. A Párizsi körúton még mindig kint van a traffipax és mér. Budapesti körúton is sokan vannak, a Csillag térnél torlódik a forgalom. A Kossuth Lajos is hozza a szokásos délutáni csúcsot, a körforgalomnál kicsit be van lassulva.Baleset történt Szatymazon, a Kossuth Lajos utca 1. előtt. A helyszínen félpályás útzár van érvényben.