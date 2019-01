ÚtON: Baleset a Boldogasszony sugárút és Vitéz utca sarkánál - a villamosok is állnak

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

A Vitéz utca és Boldogasszony sugárút saroktól kicsit feljebb az állomás felé buszkisteherautóval ütközött, most már a villamosok is állnak, a helyszínen bedugult a forgalom.Tragikusak az útviszonyok. A körutakat, sugárutakat végig szórták, de ez csak annyit jelent hogy kásás lett az útfelület. Mellékutcákban semmit nem csináltak. Araszolva haladnak a járműve, és most már a bevezető utakon szép hosszú kocsisorok vannak. A hidak előtt is az újszegedi oldalon minden irányból sorok állnak. Belvárosi részen is lépésben lehet haladni, a Hősök kapuja környékén, a Dugonics tér környékén, a klinikáknál is. Tarjánban is be van lassulva a forgalom, főleg a csillag térnél. A Mars térnél is komoly a káosz, valamint a Kossuth Lajos sugárúton kifelé-befelé sokan vannak. Nagyobb követési távolságra ésvilágításra van szükség.