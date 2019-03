ÚtON: Baleset a Kálvária sugárúton, torlódásra számíthatnak az arra közlekedők

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Baleset történt a Kálvária sugárút 93. előtt. A helyszínen fokozott figyelemmel közlekedjenek, kéri a rendőrség: torlódás várható.Baleset történt Makón, a Deák Ferenc utca 2. előtt. Torlódás várható, a helyszínen fokozott figyelemmel közlekedjenek!Máris sokan közlekednek a bevezető utakon, külső körutakon, sugárutakon egyaránt, kiemelve az Algyői utat és József Attila sugárutat. A Csillag téri körforgalom, Víztorony tér, Római körút jócskán tele vannak. A Felső Tisza part szintén jól be van sűrűsödve, és alakul a Tisza Lajos körút is, főleg a Dugonics és Aradi tér magasságában. Itt a sugárutak elején is vannak bőven, és most már be van lassulva a Boldogasszony sugárút, valamint a belvárosi utcák is. Újszegeden a Makai, Szőregi út ontja befele az autókat, egyre többen vannak a Thököly és Bérkert utcán, valamint a Temesvári körúton. Mindkét hídon lassan lehet haladni, a Népkert soron, Székely soron, Vedres utcán araszolgatni kell - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.