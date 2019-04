ÚtON: Baleset a Klauzál téren, Szentesen és Bordánynál

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

A Rádió Taxi Három munkatársa traffipaxról adott hírt: a Szivárvány és Petőfi sarkon mérnek. Jelezték továbbá, hogy a Vörösmarty utcából az építkezés miatt nem lehet bekanyarodnia Deák Ferenc utcába. A Kálvária sugárútról felbontás miatt nem lehet jobbra, a Moszkvai körútra kanyarodni.Két autó ütközött Szentesen, a Kossuth Lajos utca 12. előtt. Torlódás, útlezárás nincs a helyszínen.Baleset történt Bordánynál, az 5426-os út 4. kilométerszelvényében ütközött két autó. Forgalomkorlátozás nincs a helyszínen.Baleset történt Szegeden a Klauzál téren, fokozott figyelemmel közlekedjenek a helyszínen, torlódás várható.Sűrű a forgalom a bevezető utakon, főleg a Dorozsmai úton és az Algyői úton, de szinte mindegyiken sokan vannak, csakúgy, mint a Rókusi, Makkosházi, Budapesti körúton, ezeken mindkét irányban sok az autó. A sugárutak szintén terheltek, és a Felső Tisza part is végig van járművel. A Szabadkai út is el van látva, a Boldogasszony sugárúton lassacskán csak araszolni lehet. A rakpart klinikák felé vezető oldalán is erős a forgalom, az Aradi tér környékén pedig máris kellemetlen dugóban lehet része az arra közlekedőknek. A nagykörúton folyamatosan lehet menni, a Tisza Lajos körút viszont végig tele van, a hídfeljárók utcái szintén. Újszegeden alakul a Makai út, Thököly, Bérkert utca, de sokan vannak a Temesvári körúton, Népkert és Székely soron, Vedres utcán egyaránt. A hidak közül egyelőre a Belvárosin lassabb a forgalom.