ÚtON: baleset miatt teljes a káosz a nagykörúton

- Teljes a káosz a Kossuth Lajos sugárút és nagykörút környékén baleset miatt, ahol több autó szaladt egymásba. Rendőr irányítja a forgalmat. Sajnos nehezíti ezen a részen a közlekedést az is, hogy a nagykörút-Mérey utca sarkán villognak a lámpák. A belvárosban is kezdenek torlódni a sorok, a Dugonics tér környékén,az Oskola utcában, a Somogyi utcában illetve az Aradi vértanúk terénél is. A hidakon folyamatos a haladás. A Szőregi úton kifelé kell lassabb haladásra készülni, de sokan vannak a József Attila, Kálvária, Petőfi valamint aBoldogasszony sugárúton isTele vannak a bevezető utak, körutak, sugárutak valamint a hidak.Újszeged felől mindkét hidunk előtt sorok vannak. Belvárosi részen isrengetegen araszolnak, ott a Dugonics tér környéke, valamint a Hősök Kapujakörnyéke, ami sok türelmet igényel. A Csillag térnél is szépen araszolnakminden irányból. A Felső- Tisza parton is sokan vannak, viszont a rakpartjól járható. A volt kamion parkolóban mérik a sebességet. A KossuthLajos sugárúton minden sáv tele van, a körforgalomnál kicsit lassú a haladás.