ÚtON: Baleset Mórahalmon és Bakson, káosz a szegedi utakon

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.B

Egy szóval lehet jellemezni a város forgalmát : KÁOSZ . Belvárosi részen szinte mozdulni sem lehet , mindenhol lépésben haladnak a járművek. A nagykörúton sem jobb a helyzet, talán kicsit a tempó gyorsabb. A Csillag tér környéke is minden irányból be van dugulva. A József Attila, Kossuth Lajos sugárút kifelé- befelé tele van. A külső körúton sincs hiány járművekben, és ráadásul a Vértói út sarkon nem működik a lámpa. A Stefánián végeláthatatlan a sor, ami a hídra szeretne feljutni, a hídon is lépésben haladnak, a Szőregi út kifelé van csúcson.Két autó ütközött Mórahalmon, a Kissori úton. Torlódás, útlezárás nincs a helyszínen.Baleset történt Bakson: a 4519-es úton, a 24. kilométerszelvényben két autó ütközött. Torlódás, útlezárás nincs a helyszínen.A Budapesti krt.- József Attila sugárút sarkán nem működik a jelzőlámpa, már most elég nagy a kavarodás - jelezte a Rádió Taxi Három munkatársa. Azt is a taxisoktól tudtuk meg, hogy József Attila sugárút és a Dankó Pista utca sarkán aszfaltot festenek, eléggé nagy a dugó. Vezessenek óvatosan!