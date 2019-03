ÚtON: Baleset Szegváron, tűzoltók szabadítottak ki az autóból egy embert Földeáknál - fotók a helyszínről

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Baleset történt Szegváron, a Mindszenti utca 69 előtt. A forgalmat rendőrök irányítják a helyszínen.Már tele vannak a hidak Szeged felé: mindkettőn végigér a sor, és hogy még szebb legyen a reggel, a Bertalan hídon kint áll a traffipax is. A Szőregi úton össze függő kocsisor van befelé, de tele van a Temesvári körút, Fő fasor, Bérkert utca, Derkovits fasor is. A belvárosi híd előtt minden irányból hosszú kocsisorok vannak. A Szegedi oldalon sem jobb a helyzet, a belvárosi részen már lépésben halad a forgalom. A Dugonics tér, a Hősök kapuja környéke megtelt, lépésben lehet haladni. A Római körúton is végig ér a sor lámpától lámpáig, valamint a Mars térnél van torlódás. A József Attilán a befelé jövök vannak többen, a Kossuth Lajoson mindkét irányban tele vannak a sávok, a Kálvárián is a befelé jövőknek kell araszolni. A rakparton is sokan vannak, a Felső Tisza-parton is a híd alatt van a sor vége. A Csillag tér környékén is a szokásos reggeli zsongásra kell készülni. A külső körúton sincs autóban hiány, itt is tele vannak a sávok. Sok a bringás, és a jó idő előcsalogatta a motorosokat istudtuk meg a Rádió Taxi Háromtól, az ÚtON partnerétől: a taxisok azt javasolják, vigyázzunk egymásra!Karambolozott egy kisteherautó és egy személygépkocsi Földeák közelében, a Makóra vezető, 430-as főúton - tudtuk meg a katasztrófavédelemtől. Makó felé haladt a Renault személyautó, amikor a neki balról érkező furgon nem adta meg neki az elsőbbséget és a furgon a gépkocsi oldalának csapódott. A személyautó vezetője beszorult a járművébe, őt a műszaki mentést végző makói hivatásos tűzoltók szabadították ki, majd átadták a mentőknek, akik kórházba szállították. Az egységek áramtalanították a gépkocsikat, félpályán lezárták az utat.