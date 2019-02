ÚtON: Baleset történt a Kossuth Lajos sugárúton, torlódás várható

Szegeden az M5-ös és M43-as autópályákat a várossal összekötő, az 5-ös főúton található Budapesti út – Dorozsmai út kereszteződésében műszaki hiba miatt 2019. február 19-e, kedd óta nem működik a forgalomirányító jelzőlámpa, még az ilyen esetekben megszokott figyelemfelhívó sárga villogó üzemmód sem - jelezte közleményben a Magyar Közút.

A Közút szakemberei a társszervek munkatársaival haladéktalanul megkezdték a hiba okának feltárását. Az eddigi információk alapján a helyreállítás több időt vesz igénybe, mivel többek között 300 méternyi, nemcsak állami területet érintő betápláló vezeték kimérésére lesz szükség.

A társaság arra kéri a járművezetőket, tekintettel a csomópont speciális geometriai kialakítására, melynél nemcsak a fő, hanem az alárendelt irányokból is jelentős a forgalom, hogy a szokásosnál is nagyobb figyelemmel, a meglévő jelzőtáblák utasításainak megfelelően közlekedjenek a kereszteződésben.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a társszervek szakemberei a helyreállítási munkák idejére a közlekedők türelmét és megértését kérik.



Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Baleset történt az Osztrovszky utca 15. előtt, a helyszínen fokozott figyelemmel közlekedjenek! Torlódásra figyelmeztet a rendőrség, lassú haladás lehetséges.Baleset történt a Juhász Gyula utca 16. előtt, félpályás útlezárásra készüljenek!Erős a forgalom a bevezető utakon, külső részeken, Makkosházi, Rókusi körúton mindkét irányban sok a jármű, a Vásárhelyi Pál utcán szintén. A Dorozsmai út és Budapesti út sarkán újfent nem működnek a lámpák, ez fokozott figyelmet kíván. A sugárutakon is rengetegen vannak, főleg a Kossuthon és a József Attilán, de mindegyik tele van jóformán. A Csillag tér minden ága torlódik, illetve a Felső Tisza-part mindkét vége, de egyre többen vannak a Mátyás tér körül, tehát a Földmíves, Rákóczi és Szent Ferenc utcán. A nagykörúton is van bőven autó, és lassacskán beáll a belváros is. A Dugonics tér, klinikák környéke, Boldogasszony sugárút egyre nehézkesebb, csakúgy, mint a Somogyi, Oskola, Kelemen, Híd utca és a Stefánia. Mindkét hídra vezető utcákban, hídfeljárókon már sorok vannak, a Belvárosi hídon lassú az átjutás a Szeged fele tartó oldalon - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.