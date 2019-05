ÚtON: Be van dugulva a város, mindenhol lassan lehet haladni

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Mozgalmas a reggeli közlekedés. Újszegedi részen a szokásos sorok vannak, hidak már megteltek lépésben halad a forgalom . Belvárosi részen isdugókkal lehet találkozni , Dugonics tér környéke , Hősök környéke ,Boldogasszony , Rakpart valamint a Petőfi is tele van . Kálváriasugárúton is a reptértől már folyamatos kocsisorban araszolnak ajárművek befelé . Kossuth Lajos mindkét irányban tele van akörforgalomnál már minden irányból torlódik . Csillag tér környéketeljes káosz , Csap utca közepén van a befelé tartok sor vége . Algyőiút , József Attila szintén tele van . Körtöltés utcát az áruházoldalánál több helyen felbontották itt lényegében egy sávon lehethaladni ez komoly fennakadást okoz . Mars térnél is torlódik a forgalom,de a nagykörút többi részén viszonylag jó tempóban lehet haladni .