ÚtON: Bedugult a város, torlódás torlódás hátán

Városszerte erős a forgalom, de a legsűrűbb mégis a belváros. A sugárutak eleje, hídfeljárók környéke és a belvárosi utcák mind tele vannak autóval. A Lámpás körforgalomban is folyamatos a torlódásBaleset történt Mórahalomnál, torlódásra készüljenek!A nagykörút-Mérey, illetve nagykörút-Kossuth sarkán nem mű ödnek a lámpáBaleset történt a Budai Nagy Antal utca 44. előtt, két autó ütközött. A helyszínen torlódásra, útlezárásra nem kell számítani.- A Kossuth-nagykörút sarkon a sugárút felől a kimenő oldalon útfelbontás akadályozza a özlekedést, ez nem csak reggel, de egész nap torlódást okoz, nagyon rossz helyen van. A Mars tér örnyé szintén tele van, de a Bécsi és Moszkvai örúton is egyre többen vannak. A belváros is pörgős, a Kelemen, Somogyi, Oskola, Stefánia, Híd utca reggel is tele vannak, csakúgy, mint a Szent Ferenc utca, Boldogasszony sugárút. A Makai, Szőregi út szintén jól el vannak látva autóval, a hídfeljáró utcáiban,illetve a hidakon lassú, tömött sorokban halad a forgalom - tudtuk meg az Úton partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

