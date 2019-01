ÚtON: Betonkeverővel ütközött a villamos a Fonógyári úton - fotók a helyszínről

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

A Rádió Taxi Három munkatársa jelezte: betonkeverővel ütközött a villamos a Fonógyári úton, az OIL út magasságában. Torlódás azonban jelenleg nincs a helyszínen: az SZK szakemberei már befejezték a helyszínelést, a rendőrök is megérkeztek. Hamarosan áramtalanítják a felsővezetéket. A helyszínen tartózkodó kollégánk elmondta: a betonkeverő eleje a bal oldalon teljesen összetört, és a villamosban is esett kár, ha nem is ekkora.A ülső részek egyelőre haladósak, de a Kossuth Lajos sugárút, főleg az eleje, torlódik rendesen. A tüntető vonulnak... A belváros zsúfolt, a sugárutak eleje, Tisza Lajos örút, Boldogasszony sgt mind torlódik. Újszeged nem vészes - tudtuk meg a Rádió Taxi Háromtól, az ÚtON partnerétől..Sok az autó a Felső Tisza parton, de az új hídról is sokan érkeznek, így a híd lábánál és a Római, Brüsszeli körúton is össze tudnak szaporodni a járművek. Van mozgás a Budapesti körúton, Csillag téren, Bécsi körúton, Mátyás tér környékén, a belvárosban a Kelemen, Somogyi, Stefánia, Híd utcákban. Sűrűsödnek a Petőfi, Kálvária sugárút elején, a Dugonics téren, az Anna kút környékén, és a hídfeljárókon is mindkét oldalon. Egyre többen vannak a Temesvári körúton, Népkert soron, Bérkert utcán, de a hidak közül szokás szerint a belvárosin lassabb az átjutás az újszeged felől érkezők számára. - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.