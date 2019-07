ÚtON: biciklist ütött el egy troli Szegeden, cserépszállító kamion ütközött az 55-ösön

az 1,2-es villamosvonalakon Anna kút Szeged pályaudvar között pótlóbuszok közlekednek.

Anna kút-Nagyállomás között az Aradi vértanúk tere megállót követően terelő útvonalon közlekedik a pótlóbusz (Aradi vértanúk tere-Szentháromság utca-Bécsi krt-Boldogasszony sgt-Nagyállomás), a Bécsi krt megállóhelyet nem érinti.

Nagyállomás – Aradi vértanúk tere között minden megállót érint.

a 8-as, 10-es trolibuszterelő útvonalon közlekedik és nem érintik az Aradi Vértanúk-tere (Gödör), illetve a Klinikák megállóhelyet. A Tisza L. krt-Szentháromság utca-Bécsi krt körforgalom-Szentháromság utca- Tisza L. krt.

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Baleset miatt forgalmi változás az 1,2-es villamosvonalon és a 8-as,10-es trolibuszvonalon!Összeütközött egy személygépkocsi és egy cserepet szállító kamion az 55-ös főút 20-as kilométerénél, Mórahalom térségében. A helyi önkéntes tűzoltók a szegedi hivatásos egység kiérkezése előtt áramtalanították a személyautót. A helyszínre mentők is érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - közölte a Katasztrófavédelem Sajnos már korán reggel balesettel indult a reggel: a Boldogasszony sugárút-Vitéz utca sarkán most kezdenek helyszínelni, ahol egy troli ütött el biciklist. A körutak, sugárutak jól járhatóak, de a Bertalan hídon sokan vannak, a Belvárosi hídon folynak a munkálatok ezért a forgalmi rend változás miatt csak Szeged felé vezető oldalt használhatjuk. A Tisza Lajos körút végén a Vízmű dolgozik, ezért itt is forgalmi rend változás van, illetve a klinikákhoz erről nem lehet behajtani. A Szentháromság utcán is dolgoznak, érdemes kerülni. A Dorozsmai úton a volt kamionparkolóban mérik a sebességet - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.