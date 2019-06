ÚtON: Érződik a forgalmon a rakpart hiánya

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Máris erős a forgalom a városban, a bevezető utakon elsősorban befelé,kiemelve az Algyői, a Dorozsmai és a Szabadkai utat. A sugárutak szintemindegyikén sok az autó, és a külső körutakon is mindkét irányban, deegyelőre folyamatosan lehet haladni. A Budapesti körút, a Csillag tér,Etelka sor hozza a reggeli formáját, és a Felső Tisza parton is végigsok a jármű.A Római körút teljes hosszában tele van, de sűrűnek mondható a nagykörúttöbbi szakasza is, pláne a Bécsi körút, ahol még zajlanak a munkálatok.A rakpart zárva, így a kiskörút telítve van, az Aradi tér, Hősök kapuja,Boldogasszony, Szentháromság egyre nehézkesebben járhatóak.Újszegeden a Makai, Szőregi út, Temesvári körút, Bérkert utca, valaminta Belvárosi hídra vezető utcák mindegyikében lassan halad a forgalom,így tehát a hidakon is, elsősorban a Belvárosi hídon.