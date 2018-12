ÚtON: Halálos vonatgázolás a Szabadkai úti vasúti átjárónál: újraindult a vonatközlekedés - fotók a helyszínről

Újraindult a vonatközlekedés Kiskundorozsma és Szeged között, ahol gázolás miatt szünetelt a vasúti forgalom - közölte a Mávinform az MTI-vel kedd este. A helyszínelést este fél tízkor fejezték be. A Budapest-Szeged vonalon fokozatosan áll helyre a menetrendszerű vonatforgalom - írták az MTI-hez eljuttatott közleményben. Közölték, a Szegedről Budapest-Nyugati pályaudvarra tartó Hírös InterCity (IC) vonat Kiskundorozsma és Szeged között gázolt halálra egy embert kedd este.

Korábban írtuk:

Egy személyvonat egy gyalogost sodort el Szeged belterületén, a Szabadkai úti vasúti átjáróban. A férfi a helyszínen meghalt. A helyszínelés idejére az érintett szakaszon teljes útlezárás van érvényben és a vasúti forgalom is szünetel. Az elsődleges adatok szerint egy gyalogost sodort el a Budapestről Szegedre tartó személyvonat 2018. december 18-án 18 óra 50 perckor Szegeden, a Szabadkai úti vasúti átjáróban. A férfi olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen meghalt

- adta ki közleményben a rendőrség.









Kavalecz Imre, a Mávinform sajtóügyeletese elmondta: a helyszínelés ideje alatt Szeged és Kiskundorozsma között szünetel a vonatközlekedés. Az utasokat pótlóbuszok viszik majd az érintett szakaszon.



Hozzátette: a Budapest és Szeged közötti InterCity (IC) vonatok Kiskundorozsmától indulnak és oda is érkeznek. A balesetben érintett vonat, a Hírös IC várhatóan másfél óra késéssel fut be Budapestre, mert az utasoknak meg kell várniuk a pótlóbuszt és át kell szállniuk egy másik vonatra.



Korábban írtuk:



19.00: Baleset történt a Szabadkai út 11. előtt, a rendőrök teljes útzár mellett helyszínelnek. A helyszíni szemle időtartama várhatóan 2 óra. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletesétől megtudtuk: az elsődleges információk szerint gyalogost gázolt a vonat. A helyszínre mentők, tűzoltók, rendőrök érkeztek. A körforgalomtól rendőrök terelik vissza az autókat.

Elképesztő dugó van a városban mindenfelé. A sugárutak, örutak, Szőregiút és valamennyi hídfeljáró mind tele van.