ÚtON: hárman sérültek meg a makói balesetben - fotók

Hárman sérültek meg, amikor két autó ütközött össze Makón. A Kálvária utcán haladt a Kórház utca irányába a szürke Ford, amikor az útkereszteződéshez érve nem adta meg az elsőbbséget a védett útvonalon haladó másik autónak és összeütköztek.A balesetben három személy sérült meg, őket a mentők kórházba szállították.- A Széchenyi tér -Takaréktár utca sarkán villamos személyautóval ütközött, torlódás van. Mindenfele tele vannak az utak, a belváros már torlódik, de a Csillag tér könyékén is minden irányból lépésben lehet csak haladni. A József Attila sugárúton is végig tele van a kifelé menő sáv. A Kossuth Lajos sugárút is mindkét irányba torlódik. A hidak jól járhatóak, viszont a Szőregi úton kifelé araszolás van. A Tisza Lajos körút a Dugonics térnél áll, dea Kálvária sugárút felől is be van dugulva. A Somogyi és Oskola utca úgyszintén, de a Boldogasszony sugárúton is végig álla kocsisor. Petőfitelep felől befelé a Csap utca közepéig ér a sor, ami a Csillag tér felé tart.Ma is mindenki autóval indult el, tele vannak az utak. A Szőregi úton befelé vannak sokan, a Temesvári körúton végig ér a kocsisor, a Fő fasoron, a Bérkert utcán is araszolás van. A hidakon is a befelé jövő oldal végig araszol, a Székely soron, a Népkert soron, a Vedres és Szent-Györgyi Albert utcán végtelen sorok vannak. Az Irinyi utca lezárása miatt a Csillag tér környéke teljesen kaotikus, Petőfitelep felől hosszú sorban araszolnak a járművek. A József Attila sugárúton is kint van a sor vége az Algyői úti benzinkútnál. A Vértói út lezárása viszont a Dorozsmai út forgalmát növelte meg. A Kossuth Lajos sugárúton minden irányban tele vannak a sávok. A Dugonics tér, Aradi vértanúk tere, a Boldogasszony sugárút, a Szentháromság utca valamint a rakpart is tele van. A Nagykörúton is a lámpák előtt sorok vannak, valamint a Mars térnél kisebb fennakadás. A Budapesti körúton a munkálatok miatt időszakosan lehetnek fennakadások a nap folyamán - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól..