ÚtON: hármas karambol az 55-ös főúton, egy ember a járműbe szorult - teljes útzár

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Összeütközött három személygépkocsi az 55-ös főút Mórahalom és Domaszék közötti szakaszán. Az egyik járműbe beszorult egy ember. Őt a műszaki mentést végző szegedi hivatásos és mórahalmi önkéntes tűzoltók szabadították ki, majd átadták a mentőknek. Az egységek áramtalanították a gépkocsikat, amelyek egyike árokba sodródott. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől.Nagyon kezd be dugulni a belvárosi rész, Dugonics tér környéke minden irányból lassan halad, a Boldogasszony sugárúton végig áll a sor befelé. A Somogyi utcában is araszolnak a járművek. A Szőregi úton végig araszolás van, a sportcsarnoknál álla sor vége kifelé. A tarjáni városrész is alaposan tele van, főleg a Budapesti körút, Szilléri sugárút, Kereszttöltés utca. A körutakon, sugárutakon jól lehet haladni, de a lámpák előtt kisebb sorok vannak. A Kossuth Lajos sugárúton kifelé és befelé is összefüggő kocsisorban lehet autózni.A bevezető utak kezdenek megtelni , hidak előtt egyre hosszabbak a sorok, belvárosi hídon már csak lépésben halad a forgalom. Tisza Lajos körúton, Dugonics térnél, Hősök kapujánál egyre többen vannak már most dugul befele. Felső Tisza parton is sokan vannak, rakpart jól járható viszont a Csillag tér környéke már minden irányból meg telt! Körutakon, sugárutakon folyamatos a haladás! - tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.