ÚtON: Három autó ütközött az Izabella-hídon, baleset Makón, mindkét helyszínen torlódás várható

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Baleset történt Makón, az Aradi utca 92. előtt. Torlódásra kell számítani, lassú haladás lehetséges.Baleset történt a Kossuth Lajos sugárút 119. előtt. A helyszínen torlódás várható, lassú haladás lehetséges: fokozott figyelemmel közlekedjenek, kéri a rendőrség.A Rádió Taxi Három munkatársai jelezték:Az Izabella híd tetején nyolc autó karambolozott. Óriási lett a torlódás, a Fonógyári útig ér a sor vége. Kezdenek lehúzódni oldalra a plázához, talán a dugó oldódik hamarosan. A rendőrség elmondása szerint három autó ütközött, a baleset anyagi káros, nem sérült meg senki.Rengeteg az autó a város útjain. Tarján, Felsőváros, Makkosháza, Rókus mind-mind torlódik, de a Kossuth, Kálvária és Szabadkai út is végig vannak járművel. A belvárosban szintén dugó dugó hátán, nem egyszerű ma közlekedni, figyelmesen vezessenek - jelezték a Rádió Taxi Három munkatársai.Erősödik a forgalom mindenfelé, a bevezető utakon elsősorban befelé vannak többen, a külső körutakon, sugárutakon mindkét irányban sokan közlekednek, leginkább a József Attila, a Csongrádi és a Kossuth Lajos sugárút van tele járművel. A Lugas utca és Gábor Áron végig van autóval, és a Csap utcán majdhogynem a Fő térig nyúlik a sor. A körutakon is van mozgás, de elég jól lehet haladni, viszont a belvárosban, a Boldogasszonyon, a Kelemen és Híd utcán, illetve a Stefánián kisebb-nagyobb dugók már vannak. A hidakon folyamatos a forgalom, de a Belvárosin az újszeged felől érkezők lassabban tudnak átjutni. Egyre több az autó a Székely soron, Népkert soron, de sűrűsödik a Bérkert utca és a Temesvári körút is.