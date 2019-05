ÚtON: Irgalmatlan dugó volt Szegeden a ballagások miatt

Fotó: Petrács Alex

Elképesztő a dugó a városban a ballagások miatt. A Rókusi krt torlódik, a Csillag tér és széles környéke szintén be van állva. A nagykörút annyira nem vészes, de a belváros lépésben járható - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.Két autó ütközött Hódmezővásárhelyen, a Zrínyi utca 1. előtt. Torlódás, útlezárás nincs a helyszínen.- Péntek reggel a Kálvária sugárút és Vásárhelyi Pál utca sarkán egy autó és egy motoros ütközött. Úgy tudjuk a motoros könnyebben sérült meg. A helyszínelés ideje alatt óvatosan közlekedjenek.A szép idő ellenére ma is sokan indultak el kocsival. Tele van a Szőregi út befelé, a Temesvári körúton a lámpáknál már sorok vannak. A hidak előtt is várakozni kell a feljutásra , Székely sor, Népkert utca, Vedres utca, Szent- Györgyi Albert utca tele van, valamint a Bérkert utcában is kígyóznak a sorok. A hidakon szeged felé tele vannak a sávok, de a Tápé, Petőfi telep felől jövőknek is sok türelem kell mert a Csap utcán van annak a sornak a vége, ami a Csillag térnél kezdődik. Sokan vannak a József Attilán, itt is kiér a sor az Algyői útig. A Kossuth Lajoson kifelé-befelé tele vannak a sávok, és hát itt is okoz némitöbblet forgalmat a Vértói vasúti átkelő ideiglenes lezárása. A belvárosi részen sem rózsás a helyzet, a Dugonics tér minden irányból torlódik, de a Hősök környékén is lépésben halad a forgalom, a rakparton is sokan vannak. A Párizsi körúton a rendőrség előtt mérnek. A körutakon, sugárutakon is sokan vannak, de jól lehet haladni.