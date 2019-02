ÚtON: Jól lehet haladni a délutáni forgalomban

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Erősödik a délutáni forgalom. A belvárosi részen Dugonics tér környékén már minden irányból sorok vannak. Lépésben halad a forgalom a Boldogasszony sugárúton befelé, valamint az Oskola utcában, illetve a Somogyiutcában is. Sokan vannak a rakparton is, de jó lehet haladni. A hidakon is folyamatos a haladás és csak a Szőregi úton van torlódás kifelé menet. A Nagykörúton, valamint a kinti részeken is sokan közlekednek, de nincs komolyabb fennakadás, egyedül a Csillag tér környékén alakult ki torlódás.- A Bakay Nándor-Boros József sarkán a vízmű ásni kezdett, hatalmas a felfordulás aki teheti kerülje.Jól lehet közlekedni a város útjain. Belvárosi hídon még araszolás van illetve az újszegedi oldalon még sorok vannak a híd előtt. Bertalan hídon már folyamatos a haladás. Belvárosi részen is most már megszűnőben vannak a dugók, minden felé jól lehet közlekedni - tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.