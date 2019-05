ÚtON: Káosz a Dugonics térnél - A Boldogasszony sugárútig áll a sor, a villamosok és a trolik nem mozdulnak

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.B

Reggelhez hasonlóan dugó van mindenfelé. Csillag tér környéketeljesen be van állva, Algyői út kifelé - befelé lépésben halad ,Kossuth Lajoson is minden sáv tele van . Belvárosi részen szinténdugó-dugó háton . Stefánián a körforgalomnál van a hídra kanyarodó sorvége , de az Oskola , Somogyi utca is tele van . Dugonics térnél mindenirányból lépésben halad a forgalom, illetve van valami hiba, mertállnak a villamosok , trolik , Boldogasszonyon is végig ér a sor .Körutakon , is sokan vannak.Szőreg - Deszk között baleset helyszínelnek rendőr irányítja a forgalmat . Szőregi úton befelé végig lépésben halad a forgalom. Temesvárin a Bertalan híd előtt nem működnek a lámpák itt minden irányból hosszú sorok vannak , De a belvárosi híd előtt is ez a helyzet illetve a hídon lépésben lehet haladni . Petőfi telep , Tápéfelől a bejutás sem egyszerű kd 25 perc a Csillagtérig eljutni . Csillag tér környéke minden irányból torlódik . József Attilán a befelé tartók sora ki ér az Algyői útra , Kossuth Lajoson minden sáv tele van , deKálvária sugárúton is araszolás van . Belváros is meg telt Aradi tér, Dugonics tér , Zrinyi utca , Boldogasszony , klinikák környéke be van dugulva. Hatalmas tócsák vannak minden felé , tócsák alatt lehetnekkátyúk is.