ÚtON: Két autó ütközött Vásárhelyen

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Baleset történt Hódmezővásárhelyen, két autó ütközött a Liszt Ferenc utca 10. előtt. A helyszínen torlódás, útlezárás nincs.A Csaba és a Kereszttöltés utca kereszteződésében két autó ütközött.Kerítésnek ütközött egy személyautó Zsombón, az Andrássy úton. A jármű egy gázcsonkot is megrongált. Az első hírek szerint egy ember megsérült a balesetben, amelynél a szegedi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az egység áramtalanította a gépkocsit és megszüntette a gázszivárgást.Sajnos még mindig nem működnek a jelzőlámpák a Hősök kapuja környékén, és a Vásárhelyi Pál utca- Kálvária sugárút sarkon sem. Sokan vannak már a körutakon, sugárutakon a kereszteződéseknél sorok vannak. A bevezető utakon a befelé tartó forgalom az erősebb. A hidak már kezdenek megtelni illetve az újszegedi részen sorok vannak a Belvárosi híd előtt. A Dugonics tér környékén már torlódás van, de ugyan ez a helyzet a Csillag térnél is. A Felső Tisza-parton a szokásos sorban lehet araszolni, a rakparton jól lehet haladni viszont a kanyarodás a Novotelnél már időigényes, mert sajnos nem igazán működik a cipzár elv !! A belvárosi híd szegedi oldalán egyre nagyobbak a kátyúk. Csúszósak az utak és a köd is nehezíti a közlakedést, világításra szükség van - tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.