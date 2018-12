ÚtON: Kigyulladt egy autó a Bertalan hídon - fotók, videó

Fotó: Török János

hogy kollégánk felvételén is látszik: az autót időközben eloltották a szegedi tűzoltók.Kigyulladt egy autó a Bertalan hídon az újszegedi oldalon. Az oltási munka jelenleg zajlik. A katasztrófavédelem az alábbi tájékoztatást osztotta meg honlapján: Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi Szegeden, a Bertalan hídon. A tűzesethez a megyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották, akik két vízsugárral eloltották a lángokat. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani.Gyertyámos - nagykörút sarkát bontják ezért a Gyertyámosból nem lehet kikanyarodni a nagykörútra.Fő utakon jól lehet közlekedni fel vannak sózva, mellék utcák, járdák viszont nem nagyon csúsznak!A bevezető utak kezdenek megtelni , hidak előtt egyre hosszabbak a sorok, belvárosi hídon már csak lépésben halad a forgalom. Tisza Lajos körúton, Dugonics térnél, Hősök kapujánál egyre többen vannak már most dugul befele. Felső Tisza parton is sokan vannak, rakpart jól járható viszont a Csillag tér környéke már minden irányból meg telt! Körutakon, sugárutakon folyamatos a haladás! - tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.