ÚtON: Kikapcsolták a jelzőlámpákat a Kossuth Lajos sugárút-nagykörút kereszteződésében

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Kollégánk jelezte, hogy kikapcsolták a jelzőlámpákat a Kossuth Lajos sugárút-nagykörút kereszteződésében.Baleset történt Csongrádon, a Fő utca 28. előtt. Torlódás várható, a helyszínen fokozott figyelemmel közlekedjenek!Olvasónk jelezte: 7.55-kor leszállították az utasokat az Anna-kúton a Kecskés felé tartó 4-es villamosról, és a villamos elkanyarodott a Kossuth Lajos sugárútra. Előtte már a Glattfelder téren is állt egy kis ideig. Az SZKT-tól megtudtuk: a villamosnak műszaki hiba miatt a telepre kellett vonulnia. A vonalon nincs fennakadás, a megszokott rend szerint járnak a villamosok.A bevezető utakon elsősorban befelé van nagyobb mozgás, a külső körutakon pedig elég erős a forgalom mindkét irányban. A Brüsszeli, Római krt, József Attila kereszteződése szintén mozgalmas, illetve a Csongrádi sugárút, Kossuth Lajos sugárút, Szabadkai út végig, a Kálvária, Petőfi sgt eleje szintén. A Mars tér környéke is tele van, de a Bécsi és Moszkvai körúton is egyre többen vannak. A Tisza Lajos körúton inkább a főbb csomópontok torlódnak, a Felső Tisza parton pedig szinte teljes hosszában sűrű a forgalom. A Kelemen, a Stefánia, a Híd utca ma reggel is tele vannak, csakúgy, mint a Szent Ferenc utca, Boldogasszony sugárút. A Makai, Szőregi út szintén el vannak látva, a hídfeljárók utcáiban, illetve a Belvárosi hídon lassú sorokban halad a forgalom - tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.Összeütközött két gépkocsi péntek reggel az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán, a 156-os kilométernél - tudtuk meg a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjáról. A balesethez Szegedről érkeztek ki a hivatásos tűzoltók. Elsődleges információink szerint a balesetben senki nem sérült meg. A rendőrség jelezte, hogy a helyszínen félpályás útzárra számíthatnak a közlekedők.6.35: Baleset történt Csanádpalotán, az Akácfa utca 2. előtt: két autó ütközött, Torlódás, útlezárás nincs a helyszínen.