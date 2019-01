ÚtON: kisebb baleset a Dorozsmai úton, egy helyen pedig a jelzőlámpa sem működik

A Dorozsmai úton koccanás volt, keresztben áll az autó egyik sávon teljesen

elfoglalja azt. A Rózsa utca - Csongrádi sugárút sarkán ki ütöttek egy oszlopot ezért nem működnek a jelzőlámpák.

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Bevezető utakon már most sokan tartanak a belváros felé, Szőregi útonmár majdnem Szőregig ér a sor. Az Algyői úton is a befelé jövőknek hosszabb a menetideje, a Kossuth Lajoson kifelé - befelé sokan vannak, Szabadkai sugárúton, illetve a Kálvárián is a befelé jövőknek kell lassabb haladásra készülni. A Belvárosi híd előtt hosszú sorok vannak az újszegedi részen, a hídon lassan halad a forgalom.A Bertalan hídon is már majdnem végig ér a sor. A Hősök Kapuja környékén a szokásos reggeli dugók vannak, itt első sorban a Boldogasszony sugárúton az iskola előtt kell figyelni. A rakpart jól járható, viszont a Felső- Tisza part már tele van. A Csillag térnél isszépen araszolnak a járművek minden irányból.A Dorozsmai úton a koccanás miatt még helyszínelnek, ez komoly fennakadást okoz. A Csongrádi sugárút - Rózsa utca sarkán nem működnek a jelzőlámpák, itt is eléggé kaotikus állapotok uralkodnak, aki teheti kerülje.