ÚtON: Koccanás a Felső Tisza- parton, a városba érkezők torlódásra számíthatnak a helyszínen

Sok a jármű minden felé , Bevezető utakon araszolás van. A Szőregi útonSzőregig ér a sor, de tele van a Temesvári körút is, Bérkert utca, Főfasor valamint a Derkovitson sincs autóban hiány. A hidak is megteltek,lépésben lehet haladni Szeged irányában , Római körúton lámpától-lámpáig ér a sor, de a Szillérin is szinte a Debreceni utcánál van asorvége. Sokan vannak a Felső Tisza parton, illetve a Rakparton is ahíd alatt van a sor vége. Az Aradi tér, Boldogasszony sgt, Szentháromság utca,Dugonics tér szintén torlódik. A nagykörúton is sokan vannak, a Mars térkörnyéke is eléggé mozgalmas, a Kossuth Lajoson kifelé - befelé televannak a sávok. A Csillag tér környéke is miden irányból tele van. Algyői úton már meg szűnt a koccanás miatti torlódás, ismét zavartalanul lehet haladni. József Attila sgt végén a bicikli út építése miatt forgalmi rend változás van.

