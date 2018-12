ÚtOn: leszakadt faág a József Attila sugárúton, rendőri forgalomirányítás az Árkádnál

Leszakadt egy faág a József Attila sugárút és Dankó Pista utca sarkán. A tűzoltók kiérkezéséig a rendőrök segítik a forgalmat. Az Árkádnál is megnövekedett a forgalom, ott is a rendőrök segítik a közlekedőket.Egy autószállító tréler és egy személyautó koccant össze az M43-as autópályán, nem messze a határátkelőtől. Az érintkezés olyan szerencsétlenül történt, hogy a két autó összeakadt. A mentés idejére a pálya azon szakaszán csak a belső sáv járható.- Egy személyautónak hátulról nekiütközött egy kamion az M43-as autópálya határ felé vezető oldalának 42-es kilométerszelvényében. Az elsődleges adatok szerint a balesetben egy ember súlyosan, ketten könnyebben sérültek. A helyszíni szemle és műszaki mentés idejére a sztráda érintett szakaszán csak a belső sáv járható. A balesethez Makóról érkeztek ki a hivatásos tűzoltók, akik áramtalanították a járműveket és megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. Elsődleges információink szerint a balesetben két ember megsérült, ezért őket a mentők ellátják.- Van mozgás az utakon, de valamivel kevesebb az autó egy átlagos munkanaphoz képest. Leginkább a főutak forgalmasak, tehát a bevezető utak, a körutak, sugárutak, illetve a hídfeljárók utcái. A sugárutak közül a József Attilán, a Csongrádin, és a Kossuthon vannak többen, de a Szabadkai úton, és a Felső Tisza parton is sűrűsödnek. A Makai úton is jönnek befele rendesen, a hidakra tartó utcákban vannak bőven, de talán nem olyan kaotikus a helyzet, mint máskor. Egyébként egész jól le vannak takarítva a főbb utcák, de azért érdemes lassabban vezetni, és a mellékutcákban is óvatosan kell közlekedni, könnyen megcsúszhat az autó.

